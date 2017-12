Mantega e Dilma explicarão PAC no Congresso no dia 14 Os ministros da Fazenda, Guido Mantega, e da Casa Civil, Dilma Rousseff, comparecerão ao Congresso no próximo dia 14 para prestar esclarecimentos sobre o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), especialmente para a base aliada, informou nesta terça-feira o líder do governo na Câmara, Beto Albuquerque (PSB-RS). "Agora vamos iniciar a discussão para entrar nos detalhes do PAC", disse o deputado. A visita dos ministros marca o início formal dos debates no Congresso sobre as propostas de crescimento econômico apresentadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O deputado afirmou ainda que, na véspera da visita dos ministros à Câmara, o Palácio do Planalto sediará uma reunião do conselho político da coalizão, constituído pelos onze partidos da base aliada, para discutir a execução do Orçamento e o impacto do PAC. O PAC, lançado em janeiro, inclui sete medidas provisórias e cinco projetos de lei já encaminhados ao Congresso, dois deles bastante polêmicos: a criação de um fundo de investimentos com recursos do FGTS e a limitação de aumento salarial dos servidores públicos. O novo presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), deve nomear nos próximos dias os relatores das propostas do PAC.