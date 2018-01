Mantega e Belchior discutem cortes no Orçamento

BRASÍLIA - Os ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Míriam Belchior, almoçam neste momento na Fazenda para discutir os cortes no orçamento deste ano, que devem ser anunciados até sexta-feira, 17.

Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, Mantega disse que os números ainda não estão fechados para os cortes, mas que os efeitos de todos os esforços para manter a economia equilibrada dependerá do Congresso Nacional, no sentido de continuar aprovando projetos importantes e impedindo gastos de custeio que possam comprometer os programas de governo.