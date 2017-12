Mantega diz que vai analisar pedidos de Serra O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que vai estudar os pleitos apresentados nesta sexta-feira, 2, pelo governador de São Paulo, José Serra. "São questões normais da administração pública. Há interesses entre o governo federal e o governo estadual", disse o ministro após a reunião que o governador teve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Serra, foram discutidos no encontro três assuntos de interesse do Estado: o Porto de Santos, a Companhia de Abastecimento do Estado (Ceagesp) e o uso de parte da área do Campo de Marte. Mantega disse que não se falou no encontro sobre política econômica. Segundo Mantega, Lula também conversou com Serra sobre projetos na área de habitação, urbanização e saneamento. Ministro disse que sempre teve um bom diálogo com o governador de São Paulo e que continuará tendo. "Somos ambos economistas e nos conhecemos há muitos anos. Temos um bom diálogo e continuaremos tendo".