Mantega diz que reforma tributária elevará crescimento econômico Ao apresentar o projeto de reforma tributária a empresários nesta quarta-feira, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que a mudança da estrutura tributária vai colaborar para a ampliação do crescimento da economia. "A reforma vai permitir um crescimento econômico de 10 por cento acima do previsto. Com isso, o aumento do PIB (Produto Interno Bruto) de 5 por cento vai a 5,5 por cento", disse Mantega na cerimônia realizada no Palácio do Planalto. Segundo o ministro, essa é a reforma econômica mais relevante que se poderia fazer agora. "Ela tornaria o crescimento brasileiro mais sustentável. Nos permitiria entrar num outro ciclo de desenvolvimento que já está em vigor no Brasil", afirmou. O projeto já foi apresentado a políticos da base e da oposição, a sindicalistas e será enviado ao Congresso na quinta-feira.