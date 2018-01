Mantega diz que indicação de Denucci foi do PTB

Mantega disse que a indicação foi feita pelo líder do PTB na Câmara. "Eu não conhecia essa pessoa, nunca tinha visto antes", afirmou. O ministro falou ao chegar à sede do ministério, com o objetivo de esclarecer "pontos equivocados" publicados na imprensa sobre o assunto.

Segundo o ministro da Fazenda, Denucci tinha como missão modernizar a Casa da Moeda, na época em que houve troca do maquinário para fazer as novas cédulas do real. Nesse interim, disse ele, o deputado federal Jovair Arantes (PTB) manifestou o desejo de que se trocasse Denucci, pois ele não estava correspondendo às expectativas do partido.

"Eu falei que não podia fazer isso no meio de um trabalho que ele estava realizando. O procedimento demorou pelo menos dois anos. As novas cédulas são resultado desse trabalho", afirmou Mantega.