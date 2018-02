Mantega: discussão sobre desoneração da folha continua O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse hoje que as negociações acerca da desoneração da folha de pagamento seguem em meio às discussões sobre a proposta de reforma tributária. Um dia após sindicalistas terem demonstrado preocupação com relação ao tema, Mantega informou que o assunto continua sendo estudado pelos técnicos do governo e que "apenas não está definido como será feita a desoneração". O ministro lembrou que alteração na tributação da folha de pagamento é matéria intraconstitucional e que , por isso, está sendo tratada de forma separada da proposta de reforma tributária. "Está no texto da reforma que após a sua aprovação temos 90 dias para entrar com esse projeto", afirmou. Mantega disse entender a preocupação dos sindicalistas com relação ao assunto e seus efeitos nas contas da Previdência Social. "Vamos discutir como dar sustentabilidade", afirmou, ao lembrar que o Tesouro Nacional pode arcar com parte dessa desoneração proposta. O ministro demonstrou otimismo com as conversas com a oposição. Segundo ele, é possível haver diálogo para que seja construída uma proposta única de reforma. Mantega lembrou que governistas e opositores chegaram a um consenso no final de 2006 ao aprovar mudanças expressivas na tributação das micro e pequenas empresas, na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. "Este é um momento propício para a discussão porque o País está crescendo, e podemos (governo) assumir alguns compromissos", disse.