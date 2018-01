Mantega deve falar sobre denúncias na Casa da Moeda O PPS quer convocar o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para prestar esclarecimentos na Câmara sobre as denúncias de corrupção na Casa da Moeda que resultaram na demissão de Luiz Felipe Denucci do comando da instituição. O ex-presidente é investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público por suspeita de lavagem de dinheiro. O PPS pretende apresentar o requerimento na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Com o início do ano legislativo, as presidências das comissões são trocadas e a instalação só deve ocorrer nas próximas semanas.