Mantega designa 'substitutos' para chefe de gabinete

Nesta semana, o chefe de gabinete do ministro da Fazenda, Marcelo Fiche, e o chefe da assessoria técnica e administrativa do gabinete, Humberto Alencar, pediram férias para, afastados, poderem se defender das acusações publicadas pela Revista Época de que teriam recebido propina de R$ 60 mil da empresa Partnersnet Comunicação Empresarial, que presta serviços de assessoria de imprensa ao Ministério. A empresa e os dois assessores de Mantega negam as acusações.