Mantega confirma redução do INSS patronal na reforma tributária O ministro da Fazenda, Guido Mantega, confirmou nesta quinta-feira que a proposta de reforma tributária a ser encaminhada semana que vem ao Congresso incluirá redução da contribuição patronal ao INSS. "Devemos fazer reduções também da contribuição previdenciária ao INSS. Existem especulações mas não vamos divulgar qual é o valor nem a dimensão", disse Mantega a jornalistas na sede do Ministério da Fazenda, no Rio. Na reunião do Conselho Político, na manhã desta quinta-feira, Mantega não teria tratado deste ítem, segundo parlamentares presentes. A contribuição dos empregadores ao INSS é atualmente de 20 por cento sobre a folha salarial, e as especulações a que o ministro se refere falam em redução gradual em torno de cinco pontos percentuais. Mantega explicou que o governo vai compensar no IVA federal, que será criado com a reforma tributária, a desoneração dos empregadores da alíquota de 2,5 por cento destinada ao salário educação. "Nós vamos retirar do custo da folha de salário 2,5 por cento que correspondem ao salário educação. Isso é apenas uma transferência. Vai sair de lá e entrar no IVA federal. Vamos diminuir o custo do trabalho, mas estará no faturamento", disse Mantega. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier; Edição de Mair Pena Neto)