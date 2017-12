Mantega confirma convite a Nelson Machado para sua equipe O ministro da Fazenda, Guido Mantega, confirmou nesta quarta-feira, 28, que convidou o ministro da Previdência, Nelson Machado, para fazer parte de sua equipe no Ministério da Fazenda. Machado confirmou o convite, mas não adiantou sua resposta. Ele afirmou que nesta quinta-feira transmitirá o cargo a Luiz Marinho, atual ministro do Trabalho. Mantega fez mistério sobre qual cargo deverá ser ocupado por Machado e disse que está vivendo "o dilema de João Saldanha", que é ter mais craques do que vagas. Mantega informou que Machado vai sair de férias por um mês e só depois irá para "a seleção do Ministério da Fazenda". E brincou: "ele já aceitou. Precisa ver se a mulher dele vai aceitar".