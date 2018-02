Mantega chega à Câmara para levar proposta de reforma O ministro da Fazenda, Guido Mantega, chegou por volta das 9h45 à presidência da Câmara para entregar ao presidente da Casa, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), a proposta de reforma tributária. Pouco antes, Mantega disse que não sabe se a tramitação do projeto será rápida na Casa, mas acredita que a proposta será aprovada ainda este ano. Participam do encontro com Chinaglia os líderes da base aliada. Ainda hoje pela manhã, Mantega entregará a proposta, também, ao presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN).