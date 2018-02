Mantega cancela participação em evento da Exame O ministro da Fazenda, Guido Mantega, cancelou sua participação no evento Fórum Exame, na cidade de São Paulo, informou a organização do evento. Ele já está retornando para Brasília, após cancelar participação, por causa da morte do candidato do PSB à Presidência da República, Eduardo Campos, na manhã de hoje. As informações são da assessoria do ministro.