Mantega anuncia presidentes do BB e da Caixa O ministro da Fazenda, Guido Mantega, confirmou nesta quarta-feira, 28, os nomes de Antonio Francisco Lima Neto na presidência do Banco do Brasil, de Maria Fernando Coelho na presidência da Caixa econômica Federal (CEF) e de Roberto Smith, no Banco do Nordeste (BNB). O ministro ainda anunciou a substituição de Mâncio Cordeiro por Abdias José de Souza Júnior no Banco da Amazônia (Basa). Segundo o ministro, Cordeiro está deixando o Basa para assumir a Secretaria de Fazenda do Acre. Ele informou que Abdias é superintendente regional do Banco do Brasil no Pará e tem 20 anos de carreira no BB. Mantega destacou que as escolhas foram técnicas, mantendo "profissionais experientes na área financeira". "O desafio dos presidentes dos bancos oficiais será aumentar o volume de crédito e reduzir o custo financeiro dos spreads - diferença entre o juro de captação e a taxa cobrada nos empréstimos - e melhorar a eficiência dos bancos, melhorando a governança corporativa, reduzindo os custos das instituições e diminuindo a inadimplência", disse o ministro. O ministro destacou que o papel dos bancos federais é diferente das instituições financeira privadas, e por isso eles precisam dar mais atenção às pequenas e médias empresas, ao consumidor e ao agricultor.