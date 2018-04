Mantega alerta prefeitos sobre possível queda na arrecadação

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, aconselhou nesta quinta-feira, 30, os prefeitos eleitos a acompanhar de perto as arrecadações de seus municípios. Mantega disse não acreditar que o Brasil entre em recessão, mas não descartou a possibilidade de haver queda na arrecadação do País. Veja também: Veja os reflexos da crise financeira em todo o mundo Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise "Essa queda é provável. Até o momento, não há nada indicando (a queda), provavelmente porque os reflexos ainda não estejam evidentes", disse, durante a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. "O PIB poderá acumular uma queda de até 3%, mas isso apenas no decorrer de alguns anos", completou.