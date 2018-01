Mantega adota tom eleitoral e compara governos FHC e Lula O ministro da Fazenda, Guido Mantega, adotou nesta sexta-feira um discurso eleitoral. Ele fez uma comparação entre os governos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, expondo os números da economia em 2006, em contraposição aos indicadores que eram observados em 2002. Entre os indicadores apresentados pelo ministro, estão dados inflacionários, o risco país, taxa de desemprego e exportações, entre outros - todos melhores que o do último ano de governo de FHC. Mantega destacou o dado de variação do câmbio para mostrar que a relação real/dólar melhorou nos cinco primeiros meses de 2006 em relação ao mesmo período de 2002. Segundo os dados do Ministério da Fazenda, entre janeiro e maio daquele ano, o real sofreu uma valorização de 13,4% contra uma desvalorização de 16,4% no mesmo período de 2006. "Faço uma leitura positiva desse dado. Todos falavam que havia um excesso de valorização cambial e nós tivemos aí uma desvalorização do real" Mais cerveja O ministro mostrou ainda que o brasileiro passou a beber mais cerveja no último ano do governo Lula, quando houve um aumento de 4% a 4,5% do consumo da bebida. No mesmo período do governo Fernando Henrique, segundo os dados da Fazenda, ocorreu uma queda de 0,47%. "Em 2002, o pessoal estava parando de beber. Veja só a que ponto tinha chegado a preocupação dos indivíduos. Não dava nem mais para beber", brincou. Ele fez uma palestra no 16º Congresso e Exposição de Tecnologia e Informação das Instituições Financeiras (Ciab 2006), da Federação Brasileiras de Bancos (Febraban).