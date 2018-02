Mantega acena com flexibilização tributária pela CPMF O governo está preparado para negociar no Congresso a aprovação da prorrogação da CPMF, sem alterar a atual proposta que está nas mãos do Senado, disse o ministro da Fazenda Guido Mantega nesta segunda-feira. Ele afirmou a jornalistas em Washington, após participar das reuniões do Fundo Monetário Internacional, que não há tempo hábil para fazer alterações na proposta e ainda aprová-la esse ano, mas garantiu que o governo poderia assumir o compromisso futuro de "flexibilização tributária". "Quando voltar (ao Brasil) terei dezenas de reuniões com parlamentares. Vou procurar demonstrar a eles a necessidade de aprovar a CPMF tal qual foi apresentada ao Senado, com alíquota de 0,38 por cento, porque não podemos mudar agora, se não ela teria que voltar à Câmara", disse o ministro, após palestra em evento organizado pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. "Estou aberto ao diálogo, quero negociar, acho que é conveniente para todos que possamos chegar a uma solução de consenso", acrescentou o ministro. Mantega explicou que se a prorrogação da CPMF não for aprovada esse ano, a proposta terá que ser submetida novamente ao Congresso no ano que vem, via medida provisória, que é sujeita ao período de noventena e, portanto, significaria a perda de bilhões de reais em arrecadação tributária. "Aí estaremos em sérias dificuldades, que eu nem quero pensar como resolvê-las", disse o ministro, alertando que, neste caso, caberá ao Congresso decidir o que cortar do Orçamento de 2008. "Esse orçamento só se sustenta com a CPMF. Se você tirar 15 bilhões, 20 bilhões de reais desse orçamento, eles vão ter que cortar 15 bilhões ou 20 bilhões de reais provavelmente de investimentos do PAC, de investimento que beneficia os Estados, então é uma situação também constrangedora para os parlamentares", disse Mantega. Para a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, a não aprovação da CPMF colocaria em risco o "processo virtuoso" de retomada de crescimento econômico do Brasil, que, segundo ela, é em parte amparado pelos projetos sociais e de infra-estrutura do governo. "Sem sombra de dúvida, tirar a CPMF das contas públicas brasileiras vai significar um grande problema para esse processo virtuoso que nós estamos vivendo", disse ela após palestra no mesmo evento, em Washington. Dilma alegou que a oposição brasileira, por já ter sido governo, sabe da importância do imposto. "Eu acho que o Brasil precisa passar para uma nova etapa", disse ela, citando os exemplos do Chile e da Espanha. "Além das divergências político-partidárias, tem compromissos de Estado que tem que ser respeitados, como crescimento econômico, distribuição de renda, gasto social, infra-estrutura."