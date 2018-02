Manoel Dias deve assumir Ministério do Trabalho O secretário-geral do PDT e presidente do PDT de Santa Catarina, Manoel Dias, chegou nesta sexta à tarde ao Palácio do Planalto para se reunir com a presidente Dilma Rousseff. Manoel Dias deverá substituir Brizola Neto no comando do Ministério do Trabalho. Segundo fontes do Planalto, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, não conseguiu chegar a tempo para a audiência.