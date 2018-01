Manifesto em favor de Eugênia é entregue a juiz Intitulado ?A Lei maior é a do amor?, um manifesto assinado por artistas e políticos favoráveis à permanência do filho de Cássia Eller, Chicão, com a companheira da cantora, Maria Eugênia Vieira Martins, foi entregue nesta quarta-feira à tarde ao juiz em exercício da 1ª Vara da Infância e Juventude, Leonardo de Castro Gomes. Nesta quinta-feira, o pai de Cássia, Altair Eller, deve entrar com pedido de impugnação da guarda provisória do menino concedida pelo juiz a Eugênia no início do mês. Assinam o manifesto, entre outros, Chico Buarque ? a quem Cássia chamava de ?pai adotivo? ?, Gilberto Gil, Djavan, Zélia Duncan, Mário Lago, além de acadêmicos e políticos, como o presidente da Câmara dos Deputados, Aécio Neves e deputados estaduais e federais. O documento foi encaminhado ao juiz pelo parlamentar Chico Alencar (PT-RJ). Ele é amigo de Eugênia, a quem conheceu nas reuniões escolares do Centro Educacional Anísio Teixeira (Ceat), onde Chicão estuda e do qual Alencar é ex-professor. ?O juiz recebeu o manifesto muito bem, tivemos uma conversa excelente. Ele é sensato e atento e reiterou que sua decisão será a que melhor atender ao bem-estar do Chicão?, disse Alencar, que preside a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembléia Legislativa do Rio. O deputado disse que tem mantido contato com Eugênia e que ela está muito emocionada com a solidariedade dos amigos. ?Esse não é um manifesto quantitativo e sim a expressão da opinião de parcelas significativas da sociedade?, afirmou Alencar. O manifesto, segundo o deputado, foi motivado pelo ?movimento de desqualificação de Eugênia? promovido pelo pai de Cássia ? que já havia manifestado, em vida, o desejo de que Chicão ficasse com Eugênia caso ela morresse. Desde a morte da artista, Altair Eller disse em entrevistas que suspeitava de que a filha tinha relações extraconjugais e que ela consumia drogas na frente do filho com o conhecimento de Eugênia. A companheira da cantora acredita que Eller deseja a guarda do neto com vistas aos bens de Cássia, já que ele enfrenta dificuldades financeiras.