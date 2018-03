Manifestantes xingam Dilma e gritam 'Fora PT' durante votação da MP 665

Brasília - Manifestantes ligados à Força Sindical que acompanhavam da galeria do plenário do Senado a votação da Medida Provisória 665 protestaram na tarde desta terça-feira, 26, com xingamentos contra a presidente Dilma Rousseff e gritaram "Fora PT". "Dilma, safada, ladrona de aposentados", entoaram os presentes. "PT, pode esperar, a tua hora vai chegar", reforçaram.

Diante do tumulto, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), determinou a suspensão temporária da sessão. Afirmou aos presentes na galeria que protestos são proibidos, de acordo com o regimento interno da Casa, e disse que, se eles continuassem, iria esvaziar toda a galeria. Os seguranças do Senado retiraram alguns presentes.

Na semana passada, a galeria foi esvaziada depois que manifestantes atiraram nos senadores notas falsas de "Ptrodólares".

A sessão foi retomada em seguida, com a análise do mérito da MP que restringiu o acesso ao seguro-desemprego e ao abono salarial.