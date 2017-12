Manifestantes voltam a interromper estradas na Bahia Os cerca de 400 manifestantes de 11 entidades ligadas à luta social que ocuparam a sede da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) em Salvador acamparam nesta terça-feira na sede do Sindicato dos Bancários à espera das negociações das lideranças com representantes dos governos estadual e federal. No interior, as entidades continuaram a ação de interditar estradas. Eles pedem terras, crédito agrícola, habitação e melhoria de estradas entre outras 350 reivindicações e só pretendem encerrar as manifestações, realizadas em seis municípios baianos, após receberem garantias do atendimento das reivindicações. O grupo resolveu desocupar a Conder na noite de ontem para evitar um confronto com a tropa de choque da Polícia Militar, chamada para manter a ordem no local. No interior, a rodovia BR-242 voltou a ter o transito parado por manifestantes no município de Ibotirama. Também ocorreu interdição na rodovia BR-324, trecho do município de Capim Grosso. Os representantes das entidades dizem que estão dispostos a manter a ação por vários dias caso não tenham as reivindicações pelo menos encaminhadas pelos governos.