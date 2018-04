Manifestantes protestam contra Paulo Octávio no DF Um grupo de cerca de 15 manifestantes protesta na tarde de hoje contra o governador em exercício do Distrito Federal, Paulo Octávio (DEM), em frente ao Palácio do Buriti. Com um megafone, o grupo entoa frases como "Vai cair, vai cair, Paulo Octávio vai cair". Separados por um pequeno cordão de policiais militares, os manifestantes estão a menos de 50 metros do local onde o governador em exercício fará uma declaração à imprensa nesta tarde.