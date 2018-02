Manifestantes presos em Belo Horizonte sobem para 21

A advogada voluntária dos manifestantes, Desirêe Marchetti, afirmou que viu cerca de 15 pessoas em uma sala da delegacia, dois com algemas. Segundo ela, as algemas eram desnecessárias porque eles já estavam rendidos. A PM não se manifestou ainda sobre as prisões.

Um repórter do jornal O TEMPO foi agredido com cassetete por um policial enquanto filmava os confrontos com seu smartphone. Lucas Simões, 22, contou que, de repente, veio um grupo de policiais gritando "dispersa, dispersa", e algumas pessoas foram revistadas. Em seguida, um PM veio em sua direção com o cassetete em punho e bateu em sua mão, derrubando o celular e o ofendendo. "Não foi nada grave, só fiquei com o dedo roxo, mas achei arbitrário. Eu me identifiquei, mas não adiantou", afirmou o repórter. Neste momento, a situação é mais tranquila no local.