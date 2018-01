Manifestantes permanecem na Câmara Legislativa do DF Os manifestantes que invadiram a Câmara Legislativa do Distrito Federal na última quarta-feira em protesto contra as denúncias de corrupção envolvendo o governador do Estado, José Roberto Arruda (DEM), permanecem no local e afirmam que não saem enquanto ele não renunciar ou se afastar do cargo. Cerca de 60 pessoas passaram a noite no prédio, de acordo com informações da Agência Brasil.