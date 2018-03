Manifestantes pedem que Lula decrete MP para emprego

Pouco antes do início do encontro entre os presidentes Fernado Lugo (Paraguai), Evo Morales (Bolívia), Hugo Chávez (Venezuela) e Rafael Corrêa (Equador), manifestantes deram início a uma passeata contra as demissões. A manifestação acaba de sair da Universidade Estadual do Pará (UEPA). Organizado pelo PSTU, Conlutas, Intersindical e P-SOL, o protesto pede que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decrete uma medida provisória para garantir a estabilidade dos empregos. "Lula está dando milhões para os banqueiros e os empresários e até agora não garantiu a estabilidade do emprego. Só em dezembro, foram mais de 1 milhão de demissões", afirmou André Freire, da direção nacional do PSTU. Os manifestantes seguem pela Avenida Almirante Barroso até a Praça do Operário onde ocorreu o encerramento da marcha de abertura do Fórum.