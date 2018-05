Manifestantes pedem ética na Assembleia do Paraná Manifestantes lotaram nesta noite a Boca Maldita, no centro de Curitiba, em um protesto contra a corrupção e pedindo ética na política. A manifestação foi liderada pela seção paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), motivada pelas investigações que apontaram, até agora, desvios de R$ 26 milhões por meio de nomeações de funcionários "fantasmas" na Assembleia Legislativa do Paraná. Pelo menos outros 12 municípios fizeram manifestações no mesmo horário.