Manifestantes pedem abertura de CPI do governo Yeda Cerca de 60 manifestantes ligados a dez sindicatos de funcionários públicos passaram o dia diante da Assembleia Legislativa gaúcha pedindo a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar supostas irregularidades no governo de Yeda Crusius (PSDB). O grupo exibiu hoje, em Porto Alegre, faixas e cartazes contra a administração tucana no Estado e prometeu manter a mobilização até amanhã. O requerimento para a instalação da CPI foi elaborado pela bancada do PT e circula entre os deputados desde o dia 12 de maio, mas só conseguiu 16 das 19 assinaturas necessárias para ser aprovado. A 17ª, do deputado Paulo Azeredo (PDT), é tida como certa.