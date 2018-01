Manifestantes passam mais uma noite na Câmara do DF Os cerca de 50 manifestantes que invadiram a Câmara Legislativa do Distrito Federal na quarta-feira continuavam ocupando o plenário da Casa na manhã de hoje, segundo informações da assessoria do órgão. O grupo ocupou o local em protesto contra as denúncias de corrupção envolvendo o governador José Roberto Arruda (DEM) e prometem permanecer no local até o afastamento dos envolvidos nas denúncias levantadas pela Operação Caixa de Pandora, da Polícia Federal (PF).