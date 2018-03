Manifestantes ocupam Secretaria de Agricultura da Bahia

Os manifestantes chegaram à secretaria reivindicando a ampliação das ações de reforma agrária e melhorias nos assentamentos. Eles ocupam áreas externas e internas da Seagri, incluindo corredores e escadarias do prédio, até a porta do gabinete do secretário, Eduardo Salles.

Como na ocupação anterior, tanto o governador, Jaques Wagner (PT), quanto Salles estão em viagem - o que deve fazer com que a invasão dure até a semana que vem. Os manifestantes já anunciaram a disposição de pedir ao governo auxílio na alimentação e na infraestrutura, como fizeram os integrantes do MST. A secretaria divulgou que, "por enquanto", os manifestantes não terão auxílio.