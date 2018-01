Manifestantes marcham até casa do prefeito do Rio

O trajeto da marcha tem pouco mais de 2 km e interrompe o tráfego na pista no sentido Barra da Tijuca da Estrada de Furnas, no Alto da Boa Vista, bairro da zona norte. Participam da manifestação movimentos sociais, como o Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) e representantes de associações de moradores de comunidades, como a Vila Autódromo, em Jacarepaguá, e Tubiacanga, na Ilha do Governador, perto do Aeroporto do Galeão.

Para os padrões do Rio, faz frio no local do protesto. No Alto da Boa Vista, historicamente, são registradas as temperaturas mais baixas no Rio. Em meio a um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica em perímetro urbano do País, o bairro também está em área mais elevada em relação ao nível do mar - as estradas sinuosas do Alto da Boa Vista são frequentemente usadas pelos cariocas como atalhos para cortar caminho e fugir do trânsito da cidade. O ato deixa o trânsito lento na principal ligação entre a Tijuca, na zona norte, e a Barra, na zona oeste.