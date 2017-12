Manifestantes mandam coroa de flores para Garotinho As manifestações contra o ex-governador do Rio Anthony Garotinho recomeçaram hoje na porta do edifício onde fica a sede regional do PMDB no centro do Rio. Servidores estaduais insatisfeitos com a política salarial do governo do Estado depositaram quatro coroas de flores na portaria endereçadas ao ex-governador, em greve de fome desde Domingo. Nas coroas, a inscrição: "Descanse em paz Garotinho". A governadora Rosinha Matheus chegou minutos antes do protesto e foi direto para a sala onde está o marido. O comandante da PM, coronel Hudson de Aguiar Miranda também foi visitar Garotinho e afirmou que a Polícia Militar concentra 150 homens no centro para evitar tumultos. Diferentemente de ontem, militantes a favor de Garotinho ainda não chegaram.