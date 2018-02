Manifestantes lavam rampa do Congresso e pedem faxina na política

Populares, parlamentares e personalidades do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral fizeram nesta terça-feira, 4, uma lavagem simbólica da rampa do Congresso Nacional para sensibilizar os congressistas a aprovarem o projeto que institui a chamada Ficha Limpa para candidatos a cargos eletivos. Os manifestantes pedem a aprovação do projeto que prevê a inelegibilidade de pessoas que sejam condenadas pela Justiça em decisão colegiada.

Um dos dirigentes do movimento, Marlon Reis, disse que a mobilização da sociedade em torno da defesa da ética na política está aumentando em todo o País e que isso já é uma sinalização de que se os parlamentares não aprovarem o Projeto Ficha Limpa vão sentir o reflexo nas eleições de outubro próximo.

O projeto deverá ser votado amanhã pela Câmara dos Deputados para então ser encaminhado à apreciação do Senado. O presidente da Câmara, deputado Michel Temer (PMDB-SP), já anunciou que colocará nesta terça-feira, 4, em votação, na sessão noturna da Casa, a votação do requerimento para votação em regime de urgência do projeto.