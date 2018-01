Manifestantes 'lavam' portão de Arruda em Brasília Uma carreata de mais de 400 carros, com buzinaço, percorreu hoje cerca de 50 quilômetros de Brasília e cidades satélites, em mais um dia de manifestações em defesa do afastamento do governador José Roberto Arruda (DEM), acusado de comandar um esquema de distribuição de propinas entre parlamentares e autoridades do governo. O ato terminou com a lavagem do portão de entrada da residência oficial de Águas Claras.