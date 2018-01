Manifestantes invadem plenário da Câmara

Além dos manifestantes que defendem a PEC 300 (que estabelece um piso nacional para policiais militares e bombeiros), os manifestantes favoráveis e contrários ao texto do "Ato Médico" aproveitaram a situação e também entraram no plenário.O presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), tenta convencer o grupo a deixar o local e marcar a votação da PEC 300, que não está na pauta de votação desta terça-feira, 20. Para às 19 horas está marcada sessão do Congresso, justamente no plenário da Câmara, para apreciação de vetos presidenciais a quatro projetos.

Pouco antes, manifestantes favoráveis à aprovação da PEC 300 fizeram um "apitaço" no Salão Verde. Embora o projeto não esteja na pauta de votação desta terça, os manifestantes pedem que a proposta seja discutida ainda nesta terça-feira. A segurança foi reforçada na entrada do gabinete da presidência da Casa e os principais acessos do prédio foram bloqueados ou tiveram a entrada restrita.