Manifestantes ignoram Justiça e ficam na Câmara do DF Os manifestantes que ocupam a Câmara Legislativa do Distrito Federal desde o início da semana ignoraram a decisão da Justiça de reintegração de posse e decidiram permanecer no prédio. Eles dizem que permanecerão no local até a saída, a renúncia ou impeachment do governador do DF, José Roberto Arruda (DEM), e do vice-governador, Paulo Octávio (DEM), e dos deputados investigados pela operação Caixa de Pandora, da Polícia Federal.