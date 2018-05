Manifestantes fazem protesto contra Cunha no Rio

RIO – Um pequeno grupo de manifestantes se reuniu na tarde deste sábado no calçadão da praia de Copacabana, zona sul do Rio, para pedir a queda do deputado federal Eduardo Cunha (PMDB). Apesar da chuva, eles simularam uma votação popular para a abertura do impeachment na Câmara dos Deputados contra a presidente Dilma Rousseff, mas nesse caso justificando seu voto a favor da cassação do parlamentar.

Localizados na orla do Posto 5, os manifestantes levaram faixas com os dizeres “Fora Cunha” e “Cunha:achacador do Brasil”. Na convocação para o evento, que se diz apartidário, os organizadores destacavam que o deputado é réu em processos por crimes financeiros no Supremo Tribunal Federal (STF), foi citado em delações e está sob investigação em várias frentes, além de ter contas secretas no exterior. “Uma pessoa nessas condições jamais deveria presidir a câmara de deputados. O cargo é muito sério para ser tocado por alguém assim”, dizia a página do evento “Fora Cunha!!!”.