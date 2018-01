Manifestantes fazem carreata e pedem saída de Arruda do cargo

Segundo a PM, 120 carros fazem parte da carreata neste sábado. Foto Andre Dusek/AE

Manifestantes realizam neste sábado, uma carreata em direção à casa do governador José Roberto Arruda (ex-DEM), que fica em Águas Claras, em Brasília, contra a permanência dele no cargo. Acusado de chefiar um esquema de arrecadação de propina, Arruda anunciou a desfiliação do DEM na quinta-feira, dia 10.

Segundo a Polícia Militar, que acompanha o trajeto dos manifestantes, 120 carros fazem parte da carreata. Dois trios elétricos integram o protesto.

Os veículos fazem o percurso em velocidade baixa e, segundo a PM, não atrapalham o tráfego. A carreata saiu por volta das 10 horas do Estádio Mané Garrincha