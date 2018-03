Manifestantes fazem buzinaço em frente ao Planalto Mais uma manifestação em frente ao Palácio do Planalto provocou correria entre seguranças da Presidência, para tentar impedir que eles cheguem às proximidades da rampa de acesso ao Palácio. Desta vez a manifestação é dos servidores do Judiciário. Os manifestantes atravessaram a rua e tomaram conta de uma das pistas. Na tarde de hoje eles estavam sentados no chão e provocando um barulhento buzinaço. Ontem, foram funcionários do Hospital das Formas Armadas (HFA) pela manhã e policiais civis do Distrito Federal, à tarde, que protestaram em frente ao Planalto.