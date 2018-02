Manifestantes depredam prédio comercial em Brasília

BRASÍLIA - Os manifestantes que saíram às ruas de Brasília hoje causaram danos a um prédio comercial no início da Asa Norte. Foram danificados duas portas de entrada, além de um restaurante do edifício Rádio Center, localizado ao lado da sede da Rede Globo, onde os manifestantes tentaram invadir e quebraram vidros de três carros.

Os vidros da lateral do restaurante vegetariano Boa Saúde foram quebrados. O mesmo ocorreu com uma das entradas laterais e uma outra frontal do prédio, nas quais os manifestantes jogaram pedras.

Segundo seguranças do edifício, o quebra quebra só parou quando a polícia chegou, pela parte de trás do prédio, e dispersou os manifestantes.