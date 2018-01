Manifestantes decidem deixar plenário da Câmara do DF

Manifestantes que invadiram ontem o prédio da Câmara Legislativa do Distrito Federal decidiram neta quinta-feira, 3, desocupar o plenário, mas vão permanecer nas dependências da Casa até a saída definitiva do governador José Roberto Arruda e do vice, Paulo Octávio, - ambos do DEM - do governo local. A decisão foi tomada em assembleia, com a participação de 70 manifestantes que passaram a noite no plenário.

Veja Também

Leia tudo o que foi publicado sobre o mensalão no DF

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

JOÃO BOSCO acompanhe o caso; veja vídeos, oração da propina e mais

Entenda as acusações contra o governador do Distrito Federal

Leia o inquérito da Operação Caixa de Pandora

José Arruda fez edital para comprar 120 mil panetones no dia da ação da Polícia Federal

DEM não vê motivo para punição de Paulo Octávio

CNJ apura ligação entre Arruda e desembargadores

O prédio foi invadido na tarde da última quarta-feira, 2, quando cerca de 500 manifestantes, entre sindicalistas, estudantes e militantes de vários partidos, entraram carregando um caixão, simbolizando o enterro do governador. Arruda é acusado, em inquérito da Operação Caixa de Pandora, da Polícia Federal (PF), de comandar um esquema de recebimento e distribuição de propina por empresas a parlamentares e apoiadores do governo. A Casa já recebeu seis pedidos de impeachment contra o governador.