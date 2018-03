Manifestantes da CUT e MST jogam esterco no Congresso Nacional

Brasília - Um grupo de manifestantes que estava do lado de fora Congresso Nacional jogou esterco em direção ao prédio. Vestidos com camisetas da Confederação Única dos Trabalhadores (CUT) e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), eles lançaram os dejetos contra as paredes do prédio do Senado.

Os excrementos caíram numa pista que serve de acesso para a garagem onde estacionam os carros oficiais dos parlamentares. Integrantes dos dois movimentos estão em Brasília para protestar contra a votação da reforma política, que acontece na Câmara.

No Senado, porém, a discussão que acontecia no momento em que os dejetos foram arremessados era a das medidas provisórias que reduzem os direitos trabalhistas. O primeiro item da pauta é a votação da MP 665, que muda regras para acesso ao seguro-desemprego e ao abono salarial.