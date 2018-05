Manifestantes contra e pró-governo fazem protesto em hotel onde Lula participa de evento

SÃO PAULO - Grupos pró-impeachment e pró-governo do PT protestam na manhã desta segunda-feira, 25, em frente ao hotel, na região da Avenida Paulista, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de evento organizado pelo PT com representantes de organizações partidárias da África, Ásia, América Latina, Oceania e Europa, entre elas o PRD do México, o Partido Democrático Italiano e o Social Democrata (SPD) alemão.

Os manifestantes, reunidos em pequenos grupos de cerca de 20 pessoas de cada lado, foram separados pela Polícia Militar, que está no local para evitar brigas e confusão. Além dos gritos e palavras de ordem, os dois grupos portam cartazes.

Entre os participantes previstos para o evento estão o ex-primeiro-ministro italiano Massimo D'Alema, presidente da Fundação de Estudos Progressistas Europeus, a secretária-geral do Partido Socialista do Uruguai, Monica Xavier, o ex-prefeito da Cidade do México Marcelo Ebrard e representantes de organizações partidárias, sindicais e de juventude da Argentina, Índia, Romênia, Nepal, Camarões, Suécia, Israel, entre outros países.