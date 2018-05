Manifestantes contra e a favor do impeachment vão às ruas pelo Brasil

Manifestantes a favor do governo Dilma foram às ruas hoje, 15, protestar contra o início da sessão que analisa o processo de impeachment na Câmara dos Deputados. O MST foi o movimento que mais reuniu pessoas. De acordo com o Movimento dos Sem Terra, 50 mil pessoas ocuparam rodovias em 15 estados brasileiros - 8.100 apenas no Paraná. Já em Vitória, no Espírito Santo, os movimentos Vem pra Rua, Fora Dilma, Ativação e Brasil Ético defenderam o impeachment - 70 pessoas no total fecharam as avenidas Fernando Ferrari, Dante Michelini, Elias Miguel e a ponte de Vila Velha. A manifestação ocorreu de 7 às 9h e travou o trânsito local.

Em Curitiba, na BR-277, um grupo de mais 100 integrantes do MST bloqueou os dois sentidos da rodovia em protesto contra o afastamento da presidente. Pelo Facebook, Débora Nunes, da Coordenação Nacional do MST, justificou que "a relação entre o grupo que conduz o golpe dentro do parlamento e os que conduzem golpes aos trabalhadores e trabalhadoras rurais é direta."

Favoráveis a continuidade do governo Dilma Rousseff, integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores sem Terra) bloquearam dois pedágios na BR-116, no Norte de Santa Catarina, nesta manhã. Aproximadamente 230 pessoas participaram do ato, que faz parte da Jornada de Lutas e ocorre em todos os estados do Brasil. A abordagem não causou congestionamento. E segundo a concessionária que administra as rodovias, a Autopista Litoral Sul disse que não houve transtornos. Conforme a PRF, ainda há protestos nas cidades de Monte Castelo, no Norte, e Correia Pinto, na Serra. Nauro José Velho, integrante da direção do MST, explicou que "esta sexta é um dia de luta pela terra, pela democracia e contra o golpe".

Em Porto Alegre, duas caminhadas com destino ao centro da cidade ocorreram na manhã desta sexta-feira, 15, contra o impeachment. O trânsito ficou prejudicado. São integrantes de movimentos sociais, como Fetraf e MTS, além de manifestantes ligados à Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Na Bahia, segundo lugar com mais manifestantes, houve paralisação de trabalhadores no Polo Industrial de Camaçari e uma caminhada de sindicatos vinculados à CUT deixou o trânsito lento nas principais avenidas de Salvador.

Cerca de 300 jovens integrantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) bloquearam nesta sexta-feira (15) a rodovia BR-155, em Eldorado dos Carajás, no sul do Pará. Os manifestantes protestam contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) e contra a impunidade do chamado massacre de Eldorado dos Carajás. Em 1996, nesse local, 19 sem-terra foram mortos por policiais militares durante o cumprimento de uma ordem de reintegração de posse. O número de manifestantes foi estimado pela Polícia Rodoviária Federal. O grupo está acampado nas margens da estrada. Com a rodovia totalmente bloqueada entre Eldorado e Marabá, o trânsito está sendo desviado por estradas vicinais.

No Rio, cerca de 50 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) fecharam a Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, na altura do município de Piraí, na manhã desta sexta-feira. A interdição começou por volta das 9h e durou até às 10 horas. Eles protestaram contra o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.

Em São Paulo, os protestos começaram por Diadema, na Rodovia dos Imigrantes, onde cerca de 100 pessoas fecharam a pista das 7h às 7h50, gerando sete quilômetros de congestionamento. Outros 100 manifestantes, segundo a PM, bloquearam a pista da Rodovia Anhanguera na altura do km 313. A pista ficou fechada por uma hora.

Integrantes do MST também se manifestaram contra o impeachment em Itupeva e Ourinhos. Na primeira, 100 pessoas (de acordo com a PM) fecharam a SP-258 com tratores e máquinas agrícolas. A pista ficou fechada das 8h às 10h. Já em Ourinhos, seis ônibus ficaram atravessados na pista enquanto 200 pessoas lançaram gritos de ordem a favor do governo. A BR-153 ficou fechada das 8h às 12h gerando três quilômetros de congestionamento.

Em São Carlos, a Rodovia Washington Luís foi invadida por 50 estudantes e componentes de movimentos sociais. Pneus foram queimados e o trecho da SP-310 teve um engarrafamento de três quilômetros, que durou cerca de 30 minutos. Na Capital, a Marginal Tietê ficou bloqueada por uma hora no sentido da Rodovia Castello Branco. Manifestações também aconteceram no Viaduto do Chá e na Avenida Paulista, em três faixas no sentido Paraíso. Como Dilma fará um pronunciamento hoje às 20h, a Polícia Militar espera que haja mais protestos na Paulista logo após a fala da presidente.

Também houve protestos em Ribeirão Preto. Integrantes do MST ocuparam as pistas da Rodovia Anhanguera (SP-330).