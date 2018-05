Manifestantes contra e a favor de Dilma quase entram em confronto em Brasília

BRASÍLIA - Um protesto em frente ao hotel onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está hospedado em Brasília terminou em confusão neste sábado, 16.

O hotel fica a cerca de 100 metros da entrada do Palácio da Alvorada, onde a presidente Dilma Rousseff está reunida com aliados. Por muito pouco, grupos contra e a favor do impeachment não entraram em confronto.

O protesto começou com cerca de 50 manifestantes gritando "Fora, Dilma". Eles inflaram uma mortadela em frente ao hotel.

Em seguida, três ônibus com representantes de movimentos sociais chegaram ao local e foram para cima dos manifestantes pró-impeachment que ainda estavam no local. Só não houve briga porque a polícia interviu.

A confusão, porém, começou antes. Um dos manifestantes a favor do impeachment acusou os seguranças de Lula de agredi-lo. O estudante Kleber Luiz de Borba, 23 anos, disse que um homem que estava no comboio do ex-presidente parou o carro e saiu para atacá-lo. Ele mostrou as escoriações no tórax ao Estado. O jornal não conseguiu contato com a assessoria de Lula.

Logo após esse momento, cerca de dez viaturas policiais chegaram ao local e o grupo começou a dispersar. Eles relataram que decidiram embora porque estavam com medo de serem agredidos.