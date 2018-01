Manifestantes começam a desocupar plenário da Câmara

Alves fez um apelo para que manifestantes deixassem o local e se comprometeu a colocar a PEC 300 (que estabelece um piso nacional para policiais militares e bombeiros) em votação nas próximas semanas. Enquanto Alves esbravejava, no microfone, os defensores da PEC 300 gritavam "a Casa é do povo". Já os manifestantes que estão na Casa para acompanhar a votação dos vetos ao texto do "Ato Médico" provocavam os parlamentares aos gritos "Ei, deputado, vai tratar no SUS". O episódio terminou sem registro de danos.

No plenário da Câmara será realizada, nesta terça, sessão conjunta do Congresso Nacional para a apreciação dos vetos presidenciais a quatro projetos. Estão nessa lista os textos que tratam do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); da desoneração da cesta básica; do Ato Médico; e do Fundo de Participação do Estado (FPE). A sessão tem início marcado para as 19 horas.