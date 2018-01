Manifestantes colocam pneus na Estrada de Ferro Carajás, no Pará

BELÉM — Os trilhos da Estrada de Ferro Carajás, no Pará, foram obstruídos por manifestantes a favor da paralisação das atividades no Brasil nesta quarta-feira, 24. Foram colocados vários pneus em trilhos nas proximidades da capital do Pará.

Os manifestantes permaneceram nas proximidades com bandeiras das organizações que patrocinaram as manifestações de paralisação pelo País. Não houve problemas na via, pois não havia trem se aproximando do local da interdição, informou um coordenador da ferrovia.

Os manifestantes permaneceram nas proximidades da interdição com suas bandeiras e gritando palavras de ordem.

Segundo uma testemunha que assistiu o fechamento da ferrovia com pneus, não houve vandalismo e o obstáculo de borracha acabou sendo retirado, sem causar maiores problemas.