Manifestantes cercam Lula no Planalto por moradia

Integrantes de movimentos por moradia popular cercaram nesta terça-feira, 2, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na porta do Palácio do Planalto, em Brasília. Eles cobravam acesso aos recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Depois de serem atendidos por Lula, os grupos se reuniram no Planalto com um representante da Secretaria-Geral da Presidência. Lavrador No mês passado, o lavrador Angelo de Jesus, de Pindobaçu (BA), invadiu o Palácio do Planalto. Muito nervoso, ele anunciava que queria falar com o presidente e foi detido por seguranças. Ao ser detido, ele gritava "presidente, socorre eu". Angelo de Jesus disse que estava havia quatro dias sem comer e precisava falar com Lula. Ele foi levado em uma ambulância do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal para o Hospital de Base de Brasília. O lavrador foi recebido pelo chefe de gabinete da presidência, Gilberto Carvalho , um dia após ter tentado invadir o Planalto. Com jeito humilde e carregando uma imagem de São Lázaro, Ângelo disse que a desesperada tentativa de conversar com o Lula tinha um único objetivo: salvar a Bahia da corrupção.