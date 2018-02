Manifestantes apedrejam ônibus e banco em Salvador

Dois ônibus foram apedrejados e um foi incendiado, dois pontos de ônibus foram danificados, assim como a fachada do Banco do Brasil na região, que ficou totalmente destruída. Banheiros químicos também foram quebrados pelos manifestantes, alguns deles com os rostos cobertos. Houve reação da polícia, com lançamento de bombas de efeito moral e de gás lacrimogênio.

A violência teria começado quando os manifestantes encontraram uma barreira policial enquanto seguiam para a Arena Fonte Nova, por onde pretendiam passar.