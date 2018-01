Manifestante vende panetones em frente a casa de Arruda

A vendedora ambulante Kelly Cristina Rego vende panetones em frente a casa de Arruda

BRASÍLIA - Um dia após manifestantes protestarem em frente à residência oficial do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (DEM), a vendedora ambulante Kelly Cristina Rego dos Santos, de 35 anos, montou sua barraca no local para vender panetones.

O protesto é uma referência à justificativa usada por um assessor de Arruda, que disse que o vídeo no qual o governador aparece recebendo uma suposta propina é de 2005, e que o dinheiro seria usado na compra de panetones para famílias carentes.

Com cerca de 15 homens em frente à residência de Arruda, a Policia Militar mandou que Kelly desmontasse sua barraca e fosse embora.

Kelly dá entrevista para repórteres em frente à Residência Oficial das Águas Claras

Próximo a casa do governador, outros manifestantes usaram uma faixa para protestar contra o escândalo.

Faixa de protesto em via próxima à casa do governador do DF

Deflagrada na sexta-feira, 27, a Operação Caixa de Pandora, da Polícia Federal, investiga repasse de dinheiro de empresas contratadas pelo governo do Distrito Federal a políticos da base aliada de Arruda. O governador é acusado de ser o principal articulador do esquema.