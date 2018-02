Manifestações têm pelo menos 50 detidos em Fortaleza A Polícia Militar fechou a Operação 7 de Setembro com mais de 50 pessoas detidas em Fortaleza. Foram 30 pela manhã durante o desfile cívico militar na Avenida Beira Mar e 20 no início da noite na Praça Portugal e Praia de Iracema. A manifestação mais violenta aconteceu na Praça Portugal, quando cerca de duas mil pessoas, segundo a Polícia, quebraram carros e vidros de lojas e de bancos. A Polícia lançou bombas de gás e atirou balas de borracha para tentar dispersar os protestos. Pelo menos 15 manifestantes foram feridos nas costas e no rosto. Os protestos reuniram os movimentos Grito dos Excluídos, Fortaleza Apavorada, Contra a Corrupção, Fora Renan e "o maior protesto do País".