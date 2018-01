Manifestações têm carreata de caminhoneiros no ES e bandas de Rock em Boa Vista A manifestação na capital do Espírito Santo começou oficialmente às 16h00, com a chegada da carreata dos caminhoneiros e dos manifestantes que saíram de Vila Velha. O Hino Nacional foi cantado por todos. A polícia militar no local estima que aproximadamente 20 mil pessoas estejam no local neste momento. Muitos aposentados estão na Praça do Papa em apoio ao movimento.